Inaugurata Tetsuo Hara | Come un fulmine dal cielo

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games celebra uno dei più grandi Maestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni: è stata inaugurata sabato 25 ottobre la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, ospitata in uno di luoghi più suggestivi della città di Lucca, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

inaugurata tetsuo hara fulmineLucca Comics, inaugurata anche la mostra del sensei Tetsuo Hara alla chiesa dei Servi - È aperta domani (26 ottobre) dalle 9 alle 19; lunedì sarà chiusa e il martedì dalle 15 alle 19. Si legge su msn.com

inaugurata tetsuo hara fulmineTetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo – La mostra del sensei è aperta al pubblico - Gli organizzatori del Lucca Comics & Games 2025 annunciano che la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo è ora aperta al pubblico. akibagamers.it scrive

inaugurata tetsuo hara fulmineInaugurata alla chiesa dei Servi anche la mostra del Sensei Tetsuo Hara, ‘Come un fulmine dal cielo’ - È aperta domani (26 ottobre) dalle 9 alle 19; lunedì sarà chiusa e il martedì dalle 15 alle 19. Segnala luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurata Tetsuo Hara Fulmine