Inaugurata in piazza Cavour aiuola dedicata ai migranti morti in mare Lions | Segno di rispetto e vicinanza

È stata inaugurata ad Agrigento, in piazza Cavour, l’aiuola dedicata alla memoria di tutti i migranti che hanno perso la vita in mare. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agrigento Host a cui il comune ha affidato l’aiuola. “Per tutti i migranti e per quanti tra loro hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it