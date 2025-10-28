Inaugurata in piazza Cavour aiuola dedicata ai migranti morti in mare Lions | Segno di rispetto e vicinanza

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata ad Agrigento, in piazza Cavour, l’aiuola dedicata alla memoria di tutti i migranti che hanno perso la vita in mare. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agrigento Host a cui il comune ha affidato l’aiuola. “Per tutti i migranti e per quanti tra loro hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

