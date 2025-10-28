In video la lezione anti-truffe per non cadere in trappola
Un video di quattro minuti per difendersi dalle truffe. Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, promosso dal ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di Milano, a cui hanno aderito anche i Comuni di Vanzago e Cinisello Balsamo, è stato realizzato un video informativo per contrastare e prevenire le truffe ai danni delle persone anziane. "Crediamo che investire nella sicurezza significhi anche fare prevenzione, costruire consapevolezza e diffondere buone pratiche per proteggere le persone più esposte a raggiri e inganni – dichiara il sindaco Lorenzo Musante – il video rappresenta uno strumento di sensibilizzazione, utile a promuovere una cultura attorno al tema delle truffe agli anziani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
