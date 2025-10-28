Un video di quattro minuti per difendersi dalle truffe. Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, promosso dal ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di Milano, a cui hanno aderito anche i Comuni di Vanzago e Cinisello Balsamo, è stato realizzato un video informativo per contrastare e prevenire le truffe ai danni delle persone anziane. "Crediamo che investire nella sicurezza significhi anche fare prevenzione, costruire consapevolezza e diffondere buone pratiche per proteggere le persone più esposte a raggiri e inganni – dichiara il sindaco Lorenzo Musante – il video rappresenta uno strumento di sensibilizzazione, utile a promuovere una cultura attorno al tema delle truffe agli anziani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In video la lezione anti-truffe per non cadere in trappola