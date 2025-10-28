In video la lezione anti-truffe per non cadere in trappola

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video di quattro minuti per difendersi dalle truffe. Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, promosso dal ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di Milano, a cui hanno aderito anche i Comuni di Vanzago e Cinisello Balsamo, è stato realizzato un video informativo per contrastare e prevenire le truffe ai danni delle persone anziane. "Crediamo che investire nella sicurezza significhi anche fare prevenzione, costruire consapevolezza e diffondere buone pratiche per proteggere le persone più esposte a raggiri e inganni – dichiara il sindaco Lorenzo Musante – il video rappresenta uno strumento di sensibilizzazione, utile a promuovere una cultura attorno al tema delle truffe agli anziani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

in video la lezione anti truffe per non cadere in trappola

© Ilgiorno.it - In video la lezione anti-truffe per non cadere in trappola

Leggi anche questi approfondimenti

video lezione anti truffeIn video la lezione anti-truffe per non cadere in trappola - Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, promosso dal ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di Milano, a cui ... Si legge su ilgiorno.it

Google rivela 6 novità per proteggerci dalle truffe online: scopriamo come difenderci - Con le truffe online in costante aumento, Google si impegna continuamente a proteggere i suoi utenti da attacchi di phishing sempre più elaborati e convincenti a tentativi di frode tramite messaggi, e ... smartworld.it scrive

Truffe telefoniche, le nuove regole per dire «basta» - In Italia, le chiamate indesiderate da parte di call center e truffatori telefonici rappresentano un problema diffuso e fastidioso: secondo un report ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Video Lezione Anti Truffe