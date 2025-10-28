In sala Var sapevano che il rigore non c’era | Ragazzi non possiamo levarlo perché…

La puntata di Oper Var era molto attesa sopratutto per sentire l’audio tra la terna arbitrale e il Var in occasione del calcio di rigore fischiato al Napoli. La trasmissione ha mandato in onda l’audio integrale di quei concitati minuti. Si sente l’assistente Bindoni urlare: “ Occhio è rigore, occhio è rigore”. In sala Var analizzano l’episodio e anche loro ammettono che il contatto c’è ma è minimo. Purtroppo per protocollo non sono potuti intervenire perché il contatto c’è stato, non è un chiaro errore e la scelta resta a discrezione dell’arbitro. Infatti da Lissone dicono: “ Sicuramente da dietro lo prende, parliamo di Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it