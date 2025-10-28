In Romagna arriva il primo centro specializzato nel trattamento delle valvole cardiache

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro altamente specializzato dedicato alla diagnosi, al trattamento e al follow-up dei pazienti con patologie valvolari cardiache: è questo il progetto di Maria Cecilia Hospital di Cotignola, ospedale di Alta Specialità di Gvm Care & Research, per il primo Heart Valve Center della Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

