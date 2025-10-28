In Romagna arriva il primo centro specializzato nel trattamento delle valvole cardiache
Un centro altamente specializzato dedicato alla diagnosi, al trattamento e al follow-up dei pazienti con patologie valvolari cardiache: è questo il progetto di Maria Cecilia Hospital di Cotignola, ospedale di Alta Specialità di Gvm Care & Research, per il primo Heart Valve Center della Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando arriva l’autunno, il Nord Italia si riempie di profumi, colori e sapori autentici Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, le sagre del 2025 celebrano la tradizione: dal tartufo bianco d’Alba al torrone di Cremona, fino alla zucca ferrarese Scopri - facebook.com Vai su Facebook
Moonwalker arriva a Bologna, robot per la riabilitazione. Sistema di ultima generazione, unico in Emilia-Romagna #ANSA - X Vai su X