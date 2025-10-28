In Puglia un progetto per salvare gli ulivi a rischio estinzione | identificate 64 varietà

Sessantaquattro varietà di ulivo pugliese, geneticamente identificate e catalogate, che ora avranno un nome e una nuova possibilità di sopravvivenza. È questo il principale risultato della terza edizione del progetto Re.Ger.O.P. (Recupero del germoplasma olivicolo pugliese), realizzato grazie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

