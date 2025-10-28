In Provincia Un diamante fra le stelle
Fa tappa nella sala gonfalone della Provincia il tour letterario Un diamante fra le stelle della giovane scrittrice pratese Martina Marotta (foto). Oggi alle 18.30 sarà presentato il libro di versi e fotografie (Attucci Editrice di Carmignano) che Martina ha voluto dedicare a sua madre Antonella, che non c’è più a causa di una malattia rara polmonare. Come nei precedenti incontri letterari, oltre alla poesia si affronterà il tema delle malattie rare polmonari, approfondendo ricerche in corso, cure, e trapianti di organi. "Dopo le quattordici tappe in tutta Italia torno a presentare questo volume a Prato, la mia città – dice Martina –: le poesie contenute nel mio libro sono diventate un veicolo per dare speranza a chi in questo momento sta lottando contro una malattia invisibile e terribile, dando conforto non solo ai pazienti ma anche ai loro cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
