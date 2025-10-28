Fa tappa nella sala gonfalone della Provincia il tour letterario Un diamante fra le stelle della giovane scrittrice pratese Martina Marotta (foto). Oggi alle 18.30 sarà presentato il libro di versi e fotografie (Attucci Editrice di Carmignano) che Martina ha voluto dedicare a sua madre Antonella, che non c’è più a causa di una malattia rara polmonare. Come nei precedenti incontri letterari, oltre alla poesia si affronterà il tema delle malattie rare polmonari, approfondendo ricerche in corso, cure, e trapianti di organi. "Dopo le quattordici tappe in tutta Italia torno a presentare questo volume a Prato, la mia città – dice Martina –: le poesie contenute nel mio libro sono diventate un veicolo per dare speranza a chi in questo momento sta lottando contro una malattia invisibile e terribile, dando conforto non solo ai pazienti ma anche ai loro cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Provincia "Un diamante fra le stelle"