In possesso di cocaina e marijuana ma anche di un coltello a serramanico | 3 giovani nei guai

“Guerra” allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non soltanto. I carabinieri - nel corso dell'ultimo fine settimana - hanno segnalato e denunciato giovani trovati in possesso di cocaina, ma anche di un coltello a serramanico.Intensificato il controllo del territorio per prevenire e reprimere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

