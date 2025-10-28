In ospedale tutto sotto controllo? Psi e FdI contro Giunta e Usl

"In ospedale sarebbe tutto sotto controllo? Allora come mai, cittadini, operatori sanitari e sindacati manifestano da mesi preoccupazione? Da dove nasce il malcontento? Dobbiamo iniziare a pensare si tratti di un abbaglio generalizzato?". La questione sanitaria in città accende il dibattito politico: il Partito Socialista interviene a margine della discussione nel recente consiglio comunale invocando "rispetto dei ruoli e chiarezza verso i cittadini". Stessa indicazione anche dai consiglieri di Fratelli d’Italia. In questi giorni il Psi in una nota firmata dal segretario Tommaso Massimilla ha espresso "preoccupazione per quanto emerso nel recente consiglio sull’interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia sul pronto soccorso: condividiamo le tematiche sollevate, ma la risposta della direzione sanitaria, letta in aula dal vicesindaco Bernicchi, non è né soddisfacente né convincente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "In ospedale tutto sotto controllo?". Psi e FdI contro Giunta e Usl

