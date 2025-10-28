In occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi scopriamo cosa c’è ancora da fare per migliorare la vita dei pazienti e la campagna informativa che vuole abbattere lo stigma
L a psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che si manifesta con aree ricoperte da squame grigio-argentee. In Italia colpisce circa 1,8 milioni di persone, di cui 150.000 in forma severa. Oltre gli aspetti prettamente medici, la psoriasi porta con sé una componente psicologica non trascurabile, specie nei pazienti più giovani. In occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi, che si celebra il 29 ottobre, scopriamo cosa c’è ancora da fare. Psoriasi: che cos’è, le cause, le nuove cure X Leggi anche › Troppi cibi ultra-processati? La psoriasi può peggiorare Psoriasi e comorbilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
"PREMIO CUOR GENTILE"...13 NOVEMBRE 2025 In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza il nostro Istituto ha programmato la condivisione del "Premio Cuor Gentile" , premio istituito su proposta della Dirigente Scolastica Dott.ssa Mirella Amato - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale Psoriasi. Oltre 3 milioni gli italiani colpiti, allarme depressione nell'80 per cento dei pazienti - Questo ritarda la diagnosi e l’inizio delle terapie che ne rallenterebbero in modo consistente l’evoluzione. Da quotidianosanita.it
Giornata mondiale della psoriasi, Open Day al Carle con visite gratuite - Michele Bertero, direttore della struttura complessa di Dermatologia: “C’è un numero notevole di pazienti che, dopo qualche iniziale difficoltà, abbandona ... Lo riporta quotidianosanita.it
Roma si mobilita per la giornata mondiale della psoriasi - Roma si mobilita per il “World PsoriasisDay”, la giornata mondiale della psoriasi che si svolge il 29 ottobre e che quest'anno festeggia i suoi dieci anni con un grande risultato: l'OMS ha, infatti, ... Secondo iltempo.it