In macchina con 200 grammi di cocaina tentano di forzare posto di blocco | fermati e arrestati
Un controllo mirato dei carabinieri della stazione di Ramacca, supportati dai colleghi della compagnia di Palagonia, ha portato all’arresto di due pregiudicati ramacchesi di 22 e 36 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.I militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
