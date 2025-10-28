In Lombardia arriveranno altri 4 bambini di Gaza per essere curati Quanti ce ne sono e come sta il piccolo Adam
Altri quattro bambini arriveranno in Lombardia nei prossimi giorni da Gaza, per essere curati negli ospedali della Regione. Si sommeranno ai 25 bambini attualmente assistiti nelle strutture ospedaliere lombarde con politraumi causati dalla guerra.Lo ha riferito Guido Bertolaso, assessore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
