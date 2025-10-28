In Grecia si lavorerà di più per guadagnare meno

28 ott 2025

Il governo greco vuole introdurre per legge la possibilità di una giornata lavorativa di tredici ore. I sindacati protestano e chiedono la fine di una lunga stagione di sacrifici dei lavoratori. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

