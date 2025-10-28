In funzione le telecamere all' autostazione di Vignola già utilizzate per una rissa tra studenti
Non solo i controlli di Polizia locale e Forze dell’ordine: dalla metà del mese di ottobre, presso la Stazione delle corriere di Vignola, è in funzione un sistema di telecamere che registra quanto accade giorno e notte. Le telecamere sono state installate nelle settimane scorse: guardano i binari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sensori e telecamere, a Firenze entra in funzione un nuovo ‘treno diagnostico’ - X Vai su X
In funzione le telecamere all'autostazione di Vignola, già utilizzate per una rissa tra studenti - Alla Stazione delle corriere di Vignola è stato attivato un nuovo sistema di videosorveglianza H24 a supporto dei controlli coordinati di Polizia Locale e Carabinieri, al fine di garantire maggiore si ... Da modenatoday.it
Autostazione di Vignola: "Degrado permanente" - Modena, 24 luglio 2025 – Arrivano altre testimonianze sullo stato di degrado dell’autostazione di Vignola. Segnala ilrestodelcarlino.it
Vignola, telecamere anche in zona piscina e al parco della biblioteca - A Vignola saranno installate altre 35 telecamere di videosorveglianza in tre zone considerate sensibili dal punto di vista della sicurezza del territorio comunale: l’area attorno al Centro Nuoto, il ... Riporta ilrestodelcarlino.it