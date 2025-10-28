In Francia torna la Monarchia? La previsione di una Santa
La crisi della politica in Francia dà sempre più credito alla previsione di Jahenny che vuole il ritorno della Monarchia, con Loius de Bourbon. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna dalla Francia con una bella performance il binomio Campione d’Italia formato da Paolo Paini e Casal Dorato. - facebook.com Vai su Facebook
#Mbappè lascia il ritiro della Francia. Infortunio non grave, ma torna a Madrid - X Vai su X