In auto con cocaina e eroina a Catanzaro nell' orario di punta arrestato | quanta droga è stata sequestrata

Un uomo di Simeri Crichi è stato arrestato a Catanzaro per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre 1,2 kg di droga nascosta in auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - In auto con cocaina e eroina a Catanzaro nell'orario di punta, arrestato: quanta droga è stata sequestrata

#Priolo | Aveva #cocaina in auto: #arrestato un 40enne - facebook.com Vai su Facebook

Berbenno di Valtellina (So). Sfrecciano in auto con mezzo etto di cocaina -- https://ilmetropolitano.it/2025/10/20/berbenno-di-valtellina-so-sfrecciano-in-auto-con-mezzo-etto-di-cocaina/… #ilmetropolitano - X Vai su X

