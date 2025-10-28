In Arabia costruiranno uno stadio sul tetto di un grattacielo in una città che ancora non esiste
Il progetto ambizioso dell'Arabia Saudita per i prossimi Mondiali del 2034. Uno stadio costruito sopra a un grattacielo all'interno di NEOM: la regione futuristica voluta dal principe eriditario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
