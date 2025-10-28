Imprese si conclude tour ‘Mulinosveglia’ | Mulino Bianco festeggia 50 anni nelle piazze d’Italia

(Adnkronos) – Cinquant’anni di storia celebrati con un grande abbraccio di piazza, da nord a sud Italia: un tuffo nei ricordi che hanno unito generazioni di italiani. Si è concluso il 'tour' della MulinoSveglia, l’installazione gigante che, dopo aver toccato Milano, Parma e Bari, ha chiuso il suo viaggio ad Ascoli Piceno, ultima tappa per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

