Impossibile gestire i vostri figli negoziante chiude per Halloween Quel che non sopporto è la maleducazione

28 ott 2025

«A causa della cosiddetta “festa” di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per l’impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati». Recita così il cartello appeso sulla porta di un’erboristeria a Roma, diventata protagonista di un acceso dibattito sui social. La scelta della proprietaria di abbassare le serrande nella giornata del “dolcetto o scherzetto” ha infatti scatenato critiche e polemiche tra i residenti e anche tra esperti di educazione: «Alcuni gruppi di quartiere hanno condiviso la foto del cartello e i commenti negativi non si sono fatti attendere», racconta la proprietaria, a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

