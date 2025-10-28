Impossibile gestire i vostri figli negoziante chiude per Halloween Quel che non sopporto è la maleducazione

«A causa della cosiddetta “festa” di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per l’impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati». Recita così il cartello appeso sulla porta di un’erboristeria a Roma, diventata protagonista di un acceso dibattito sui social. La scelta della proprietaria di abbassare le serrande nella giornata del “dolcetto o scherzetto” ha infatti scatenato critiche e polemiche tra i residenti e anche tra esperti di educazione: «Alcuni gruppi di quartiere hanno condiviso la foto del cartello e i commenti negativi non si sono fatti attendere», racconta la proprietaria, a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Vivere un’esperienza all’estero non è solo e nuove avventure. A volte ci sono dubbi, paure e pensieri che sembrano impossibili da gestire. In occasione del World Mental Health Day, vogliamo ricordare che nulla è davvero impossibile, nemmeno quando - facebook.com Vai su Facebook

«Impossibile gestire i vostri figli», negoziante chiude per Halloween. «Quel che non sopporto è la maleducazione» - La proprietaria di un'erboristeria di Roma ha deciso di abbassare le serrande il 31 ottobre: «Nel 2024 alcuni ragazzini sono entrati nel negozio, causando 120 euro di danni». Lo riporta open.online

Roma, erboristeria all'Appio Latino chiude il 31 ottobre «per colpa» di Halloween: «Troppe scorribande dei bambini» - La titolare del negozio: «L'anno scorso hanno fatto danni e mi hanno graffiato le mani». Come scrive roma.corriere.it

Appio, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire i vostri figli” - La titolare di una erboristeria pluripremiata ha precisato di “odiare la maleducazione”: l’anno scorso le sono stati fatti 120 euro di danni ... Lo riporta msn.com