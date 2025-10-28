Immobili e business come cambierà il mercato delle case della Piana nel 2026

Nel quadrante est di Prato, i prezzi appaiono lievemente in crescita rispetto allo scorso anno. Passando invece il confine provinciale e arrivando a Campi Bisenzio, la valutazione può arrivare a 3mila euro al metro quadrato, con richiesta particolarmente alta anche per Sesto e Calenzano.È il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La rivoluzione fiscale sugli affitti brevi scuote proprietari degli immobili e gestori del business: è una soluzione che tanti triestini hanno scelto negli ultimi anni, in numero sempre maggiore, per mettere a reddito le proprie case acquistate o trasformate in questo - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Sullo Stretto, in Calabria e Sicilia attesa impennata del mercato immobiliare: il business dei residence per uffici e posti letto - Villa San Giovanni sarà tagliata in due, dal mare alla montagna, tra Cannitello e Piale: all’altezza dell’autostrada verranno scavate 4 gallerie. Lo riporta ilsole24ore.com

Mercato immobiliare, nel 2025 cala il valore degli immobili in tutta Italia: i dati - Il mercato immobiliare in Italia, nel 2025, mostra “segnali chiari” di rallentamento. Riporta tg24.sky.it

Immobili all’asta? Ecco come va il mercato e come partecipare - Il mercato delle aste immobiliari in Italia sta attraversando una fase di significativa trasformazione, caratterizzata da un calo generalizzato dei volumi, ma anche da un contemporaneo aumento della ... Si legge su mutuionline.it