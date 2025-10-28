Imbersago | ripristino definitivo degli asfalti dopo la dismissione del depuratore

Sono pronti a partire i lavori di ripristino degli asfalti lungo la SP56 e le vie Adda, Buonarroti e Galilei ad Imbersago. Le opere, del valore di 155 mila euro, interesseranno le zone dove sono state posate in precedenza le nuove tubazioni di fognatura, che hanno consentito di convogliare i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it