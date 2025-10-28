Il volo del debito Usa | tra cinque anni peggio di Italia e Grecia

Il debito statunitense in rapporto al Pil entro fine decennio supererà il fardello che grava su Italia e Grecia, fino a pochi anni fa ritenuti i casi più critici di gestione delle passività pubbliche nell’intero sistema occidentale. Lo ha segnalato il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale nell’edizione di ottobre, mostrando la traiettoria della situazione debitoria attesa da qui al 2030 per le economie del pianeta. Ogni promessa è debito. pubblico. Gli Stati Uniti sono dati in direzione del sorpasso del record del rapporto debitoPil, avuto nel 2020 col 132,4% durante la fase di acuta recessione da Covid-19. 🔗 Leggi su It.insideover.com

