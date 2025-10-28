PISTOIA Stupore misto a rabbia, nell’ambiente pistoiese, per la decisione del Viminale di vietare le trasferte dei sostenitori biancorossi fino alla fine dell’anno solare. Il provvedimento, a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dispone infatti la chiusura (fino al 31 dicembre 2025 per il Pistoia basket, fino a fine stagione per la Rsr Sebastiani Rieti), dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le due società disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di biglietti nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti. Nel provvedimento si evidenzia che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, durante l’incontro Rieti-Pistoia prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l’agguato al pullman dei tifosi pistoiesi costato la vita all’autista Raffaele Marianella, ha determinato "gravi conseguenze sulla tutela dell’incolumità pubblica" e il "concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Viminale "ferma" pure le trasferte pistoiesi. Domenica al palasport la famiglia Marianella