Il video dell'inseguimento ad alta velocità nel mare a largo di Trapani | sequestrati 670 chili di hashish

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 20 ottobre, in un'operazione condivisa, Polizia e Guardia di Finanza hanno notato e fermato del traffico illecito di hashish. I militari hanno inseguito un gommone in acque italiane e un peschereccio in acque internazionali. Così, sono stati sequestrati oltre 600 chili di hashish e 5 uomini sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

