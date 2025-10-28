Il video della demolizione a Roma di due ville delle famiglie sinti lotta al degrado urbano
Operazione congiunta a Roma: demoliti due edifici occupati abusivamente nella periferia est della capitale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Roma, iniziate le operazioni di demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino #roma #casilino - X Vai su X
#Noventa – Si abbatte l’ex mulino Bembo, senso unico alternato in via Roma da lunedì al 7 novembre Entrano nel vivo i lavori di demolizione del complesso immobiliare dell’ex Mulino Bembo, in centro a Noventa. L’abbattimento delle strutture retrostanti, lato - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al via la demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino - (LaPresse) Sono in corso le operazioni preliminari per l'inizio della demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia ... msn.com scrive