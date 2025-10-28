Il video degli orsi marsicani tra le montagne d'Abruzzo Il fotografo | Erano più vicini del previsto

Il fotografo e guida naturalistica Pietro Santucci ha realizzato un video esclusivo che mostra due incontri con gli orsi marsicani nel loro ambiente naturale. “Ero nascosto a distanza, ma sono passati più vicini del previsto”, racconta a Fanpage.it. L'incontro con l'orso, il re delle montagne dell'Abruzzo, ricorda a tutti l'importanza di salvaguardarne la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

