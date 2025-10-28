il venezuela dice di aver smantellato una cellula della cia

Le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo picco dopo che Caracas ha annunciato di aver smantellato una presunta cellula « finanziata dalla Cia » che avrebbe pianificato un attacco sotto falsa bandiera contro il cacciatorpediniere americano USS Gravely, ormeggiato a Trinidad e Tobago, a poche decine di chilometri dalle coste venezuelane. Secondo il ministro dell’Interno Diosdado Cabello, quattro persone sarebbero state arrestate nell’ambito dell’operazione. Il governo di Nicolás Maduro accusa Washington di «fabbricare pretesti per un’escalation militare nei Caraibi», e ha annunciato un reclamo formale alle Nazioni Unite chiedendo «misure urgenti per prevenire un conflitto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

