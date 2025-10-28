Il Var trova il fermo immagine del rigore dopo aver scavato anche nelle foto della prima comunione di Marotta

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il martedì alle sei e mezza è dura già portare i figli al catechismo, figuriamoci subire l’ansia di una partita di Serie A. I soliti influencer da social-giornalismo, quelli che ti fanno rimpiangere Peter Griffin, hanno generato tre giorni di prosaiche proteste per un rigore sacrosanto. Avrebbero annoiato chiunque. Non a caso, il primo tempo di Lecce è assai noioso. Lucca si dimena, Di Francesco imbriglia le fasce, Lang viene picchiato ripetutamente, Politano è comprensibilmente in riserva e sbaglia un gol facile facile. Mati ha la palla giusta su tocco di Gilmour, ma Falcone para. La prima frazione termina con le stesse emozioni che ti regala, di questi tempi, un comizio elettorale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il var trova il fermo immagine del rigore dopo aver scavato anche nelle foto della prima comunione di marotta

© Ilnapolista.it - Il Var trova il fermo immagine del rigore dopo aver scavato anche nelle foto della prima comunione di Marotta

Altre letture consigliate

Il VAR convalida il gol di Haaland dopo 4 minuti, ma altre immagini lo smentiscono: è un favore al City - Il Real Madrid ha sbancato l'Etihad Stadium vincendo a tempo scaduto con un clamoroso 3- Come scrive fanpage.it

var trova fermo immagineRoma-Inter, gol di Bonny perfettamente regolare: l’immagine del VAR chiarisce tutto - Dopo qualche secondo di attesa e apprensione per i tifosi dell'Inter, la squadra di Chivu ha potuto esultare: il gol di Bonny è regolare ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Var Trova Fermo Immagine