Il martedì alle sei e mezza è dura già portare i figli al catechismo, figuriamoci subire l’ansia di una partita di Serie A. I soliti influencer da social-giornalismo, quelli che ti fanno rimpiangere Peter Griffin, hanno generato tre giorni di prosaiche proteste per un rigore sacrosanto. Avrebbero annoiato chiunque. Non a caso, il primo tempo di Lecce è assai noioso. Lucca si dimena, Di Francesco imbriglia le fasce, Lang viene picchiato ripetutamente, Politano è comprensibilmente in riserva e sbaglia un gol facile facile. Mati ha la palla giusta su tocco di Gilmour, ma Falcone para. La prima frazione termina con le stesse emozioni che ti regala, di questi tempi, un comizio elettorale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Var trova il fermo immagine del rigore dopo aver scavato anche nelle foto della prima comunione di Marotta