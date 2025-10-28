Il Var sul rigore di Napoli-Inter | Non possiamo levarlo perché c’è un contatto Non possiamo entrare nell’intensità del contatto

Dazn pubblica gli audio completi tra il var e l’arbitro Mariani per il rigore concesso in Napoli -Inter. Il Var controlla dopo che l’arbitro, su segnalazione del guardalinee ha concesso il rigore: Dal Var «Beh, comunque. comunque, eccolo lì. Guarda il viso di Di Lorenzo è sul pallone e sta andando al tiro. Acerbi ancora non può arrivare sul pallone, quindi disciplinare. Mkhitaryan basso per cortesia. «Un secondo Maurì. Sto verificando tutta la dinamica per capire l’accadimento» Il VAR non interviene perché c’è contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. #NapoliInter #OpenVAR #DAZN pic.twitter.compEQoLdWmIP — DAZN Italia (@DAZNIT) October 28, 2025 Altra voce del var: «Guardiamo solo Mkhitaryan e vediamo cosa fa il difensore» Var: «Anche alla reverse per cortesia» «La reverse alta quella di prima?» «No no, la reverse bassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto”

