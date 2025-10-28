La trasmissione Open Var di Dazn ha finalmente reso pubblici gli audio dei dialoghi tra gli arbitri di Napol i-Inter, sull’episodio da rigore, ovvero il contatto avvenuto su Di Lorenzo. Sala Var: “Nulla, verifichiamolo però”. Arbitro: “Ho visto ragazzi”. Guardalinee: “Occhio è rigore, occhio è rigore”. Arbitro: “Sei sicuro?” Guardalinee: “E’ rigore, è rigore, è rigore”. Sala Var: “Ha fischiato il rigore”. Sala Var: “Allora, verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende. E’ vero che lui si frappone, ma si frappone per una ricerca..vediamo una di taglio”. Sala Var: “Un attimo Mauri”. Arbitro: “Aspetta un attimo, devo sentire un attimo il Var”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Var: “Di Lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone”. Dopo giorni di bugie, una verità