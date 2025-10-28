Il Var | Di Lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone Dopo giorni di bugie una verità

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasmissione Open Var di  Dazn  ha finalmente reso pubblici gli audio dei dialoghi tra gli arbitri di Napol i-Inter, sull’episodio da rigore, ovvero il contatto avvenuto su Di Lorenzo. Sala Var: “Nulla, verifichiamolo però”. Arbitro: “Ho visto ragazzi”. Guardalinee: “Occhio è rigore, occhio è rigore”. Arbitro: “Sei sicuro?” Guardalinee: “E’ rigore, è rigore, è rigore”. Sala Var: “Ha fischiato il rigore”. Sala Var: “Allora, verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende. E’ vero che lui si frappone, ma si frappone per una ricerca..vediamo una di taglio”. Sala Var: “Un attimo Mauri”. Arbitro: “Aspetta un attimo, devo sentire un attimo il Var”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il var di lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone dopo giorni di bugie una verit224

© Ilnapolista.it - Il Var: “Di Lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone”. Dopo giorni di bugie, una verità

Altre letture consigliate

var lorenzo allarga gamba"Allarga la gamba a protezione del pallone" L'audio del Var all'arbitro in occasione del fallo su Di Lorenzo | VIDEO - La trasmissione Open Var su Dazn rende pubblici gli audio dei dialOghi tra gli abritri di Napoli- Come scrive msn.com

var lorenzo allarga gambaRigore su Di Lorenzo, l'audio del VAR: "C'è il contatto, non possiamo toglierlo". Rocchi: "Problema procedurale" - L'ormai famigerato episodio del calcio di rigore assegnato in maniera inopinata dall'arbitro Maurizio Mariani con l'intervento dell'assistente Luca Bindoni che ha portato al ... Come scrive fcinternews.it

var lorenzo allarga gambaNapoli-Inter, Bergonzi: dietrofront e scuse per Di Lorenzo "antisportivo" ma il web non dimentica - L'ex arbitro Mauro Bergonzi, moviolista ai Rai, aveva accusato il difensore azzurro Di Lorenzo in occasione del rigore concesso contro l'Inter: il chiarimento in diretta tv ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Var Lorenzo Allarga Gamba