Il valtellinese Walter Fumasoni vince il Premio Solidarietà Marcello Meroni 2025
Un riconoscimento nazionale per l’impegno e la sensibilità verso gli altri: il valtellinese Walter Fumasoni, di Torre di Santa Maria, riceverà il Premio Solidarietà “Marcello Meroni” 2025. Il premio, giunto alla XVII edizione e dedicato a figure che in ambito montano si distinguono per spirito di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
