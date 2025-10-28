Il valtellinese Walter Fumasoni vince il Premio Solidarietà Marcello Meroni 2025

Sondriotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento nazionale per l’impegno e la sensibilità verso gli altri: il valtellinese Walter Fumasoni, di Torre di Santa Maria, riceverà il Premio Solidarietà “Marcello Meroni2025. Il premio, giunto alla XVII edizione e dedicato a figure che in ambito montano si distinguono per spirito di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it



