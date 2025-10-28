Il turismo letterario in Montagna
Continua l’attività della Scuola di Montagna con i percorsi di Alta Formazione. Protagonista della serie di incontri che inizieranno il 7 novembre per protrarsi fino a giugno 2026, sarà " il turismo letterario sulla Montagna pistoiese ". Numerosi e celebri sono stati poeti, scrittori e artisti che hanno abitato o incrociato il territorio della Montagna Pistoiese negli ultimi secoli. Policarpo Petrocchi, Tiziano Terzani, Giuseppe Lipparini, Aldo Palazzeschi, Giuseppe Arcangeli, ma anche Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Massimo D’Azeglio e Giacomo Puccini hanno soggiornato in questi territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
