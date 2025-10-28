Per la più importante catena alberghiera d’Europa nel settore delle famiglie con bambini, il cui presidente è un imprenditore di Cesenatico, è tempo di bilanci per la stagione 2025 e di pianificazione per l’estate 2026. Andrea Falzaresi, ideatore della catena Club Family Hotel, ha quindici alberghi e villaggi in tutte le tre province romagnole, fra cui due grandi strutture a Cesenatico, che sono il Tosi Beach ed il Serenissima. Falzaresi, come andata la stagione 2025? "Questa estate sostanzialmente abbiamo tenuto, ma investendo tanto in promozione e tenendo più ampia la finestra delle prenotazioni; non è stata una stagione facile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il turismo ha tenuto con grandi investimenti"