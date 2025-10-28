Il truffatore casca nel tranello signora inganna il malvivente | Ho l’oro venga Arrestato
Castel San Pietro, 28 ottobre 2025 – Truffa il truffatore e lo fa arrestare nel parcheggio del ristorante Arlecchino. Una vicenda incredibile quella raccontata da una 63enne castellana, che si è ‘travestita’ da detective e in due giorni ha dato scacco matto all’uomo che già pregustava di mettere le mani su un bottino di 490 grammi d’oro in realtà mai esistito. Tutto è partito giovedì scorso, con l’ormai celeberrimo (ma evidentemente ancora efficace) messaggio che compare sotto forma di sms sullo smartphone della signora castellana: “L’operazione da 10mila euro non è andata a buon fine, se non è stata effettuata da lei contatti il seguente numero telefonico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
