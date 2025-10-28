Il Tribunale migliore Pochissimi arretrati
A distanza di pochi giorni dall’insediamento di Patrizio Gattari (nella foto), neo presidente del Tribunale, che il presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei ha definito "un gioiellino", un’ulteriore conferma arriva dal report annuale dell’Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane, in cui il Palazzo di Giustizia di Sondrio emerge quale il più performante per volumi di arretrato delle pratiche pendenti, con soli 54 fascicoli aperti al 2024 con anzianità oltre 10 anni. Un dato ragguardevole, soprattutto se si considera che il Tribunale di Sondrio è considerato il peggiore in Italia per carenza di personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
