Il tour di ritiro di AJ Styles toccherà anche i ring TNA?

Dopo l’ultima edizione di Bound For Glory, la TNA deve ancora tornare ufficialmente in onda. Per due settimane consecutive abbiamo assistito ad una vasta gamma di highlights e interviste utili sicuramente a dare un seguito parlato ai fatti di BFG, ma non ai veri e propri “fatti”, i quali andranno approfonditi dal mese prossimo quando il 13 novembre ci sarà il ritorno il live di iMPACT su AXS TV e TNA+. Nell’attesa di ciò, nascono pensieri, retrospettive, analisi ulteriori su BFG e sulle dichiarazioni dei suoi principali protagonisti, uno su tutti, Mike Santana. Il nuovo TNA World Champion, trionfante nel main event del PLE sopra citato e assoluto leader della federazione, ha lanciato la sfida definitiva, quella fatta al fenomeno per eccellenza, AJ Styles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

