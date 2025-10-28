Il Tour a Tel Aviv l'ultima provocazione di Israele al ciclismo | Abbiamo già portato qui il Giro
Anche di fronte alle efferate proteste violente dei ProPal nel corso delle gare di ciclismo, Israele ha deciso di non arretrare di un passo nel suo progetto sportivo: "Dopo aver ospitato la partenza del Giro, è possibile tutto. Non smettiamo di sognare l'UCI e l'Uec ci daranno credito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I reporter francesi: “Gaza, tutto ok”. Ma il “tour” è pagato da Tel Aviv. Cinque testate al seguito dei soldati Idf. “Figaro”, “Marianne” e “JDD” non dicono che sono andati “tutti spesati” da Israele tra lusso e informazioni a senso unico. @Yunnes_Abzouz - X Vai su X
Per il tour di ritorno, i Radiohead hanno rilasciato una lunga intervista al 'Times', in cui hanno detto la loro sulle controversie affrontate negli ultimi anni. A partire dalla posizione su Israele e Palestina - facebook.com Vai su Facebook
Il Tour a Tel Aviv, l’ultima provocazione di Israele al ciclismo: “Abbiamo già portato qui il Giro” - Anche di fronte alle efferate proteste violente dei ProPal nel corso delle gare di ciclismo, Israele ha deciso di non arretrare di un passo nel suo progetto ... Si legge su fanpage.it
Allarme antirazzi a Tel Aviv, la prima volta in un mese - Le sirene di allarme antirazzi da Gaza sono risuonate, per la prima volta quest'anno, a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele, costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Segnala ansa.it
Sirene a Tel Aviv, esplosioni per i razzi intercettati - Sirene di allarme per i razzi lanciati da Gaza stanno risuonando a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele. Segnala ansa.it