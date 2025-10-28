Il Tour a Tel Aviv l'ultima provocazione di Israele al ciclismo | Abbiamo già portato qui il Giro

Anche di fronte alle efferate proteste violente dei ProPal nel corso delle gare di ciclismo, Israele ha deciso di non arretrare di un passo nel suo progetto sportivo: "Dopo aver ospitato la partenza del Giro, è possibile tutto. Non smettiamo di sognare l'UCI e l'Uec ci daranno credito". 🔗 Leggi su Fanpage.it