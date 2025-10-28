Il tempo si ferma per un attimo di quiete in città

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Foto inviata dal lettore Tony Galati, scattata in prossimità della strada per Patri a Brindisi.***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Si ferma per andare al bancomat e in un attimo gli sparisce l’auto - Solo un attimo di distrazione, il tempo di un prelievo di denaro al bancomat e l’auto sparisce nel nulla. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tempo Ferma Attimo Quiete