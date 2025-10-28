Il tempo si ferma per un attimo di quiete in città
BRINDISI - Foto inviata dal lettore Tony Galati, scattata in prossimità della strada per Patri a Brindisi.***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
