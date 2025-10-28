Il Teatro Massari è pronto ad accogliere il pubblico sotto una veste rinnovata
. Grazie al Bando Pr-Fesr 2021-2027 – per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese culturali e creative, il teatro compie un passo importante verso il futuro. Realizzato un nuovo impianto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Sabato 11 ottobre, in occasione delle Giornate Fai potrai scoprire il gioiello di San Giovanni in Marignano, Teatro "A. Massari". Scopri come partecipare alla visita: - facebook.com Vai su Facebook