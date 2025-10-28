Il teatro di Dario Fo e Franca Rame in memoria di Vittorio Cosentino

Tra le commedie più note di Dario Fo e Franca Rame, «Morte accidentale di un anarchico» va in scena giovedì 30 ottobre, alle 20.30, al Teatro Forma di Bari, in memoria di Vittorio Cosentino, anima libera del teatro di strada barese che fu tra i fondatori del Gruppo Kismet con il compianto Carlo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

