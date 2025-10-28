Il team reggino Wine–Fresh della Mediterranea trionfa alla StartCup Calabria 2025
L'Università Mediterranea di Reggio Calabria si distingue per innovazione e talento, vincendo il primo premio assoluto alla XVII edizione della SartCup Calabria 2025.Ad annunciare la vittoria, è lo stesso Ateneo reggino sui canali social. L'iniziativa, nasce allo scopo di promuovere idee. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
