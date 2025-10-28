Il Sunderland può qualificarsi per l’Europa? Come i Black Cats stanno sfidando le probabilità dalla promozione

2025-10-28 00:30:00 Il web non parla d’altro: I 17 punti del Sunderland finora sono il massimo per una squadra promossa dai tempi dell’Hull City nel 2008-2009 (20) Dopo due anni consecutivi in??cui le squadre promosse non sono riuscite a impressionare in Premier League, l’attuale gruppo di squadre è in netta controtendenza rispetto alla tendenza. Sia il Leeds che il Burnley hanno già dimostrato di essere pronti a combattere contro la retrocessione dopo aver vinto ciascuno tre partite su nove finora, ma l’elogio più alto va giustamente al Sunderland, vincitore degli spareggi di campionato. Appena cinque mesi dopo la drammatica vittoria di Tommy Watson nei minuti di recupero contro lo Sheffield United a Wembley – e circa sette anni da quando sono passati alla League One – i Black Cats volano alto al quarto posto nella massima serie, con un altro vincitore nel finale al Chelsea probabilmente la loro più impressionante delle loro cinque vittorie finora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com