Il solito tic dei radical chic

La vittoria di Milei è clamorosa solo per i media italiani (e non solo) che confondono i propri desideri con la realtà. Il risultato delle elezioni parlamentari argentine, che ha registrato un plebiscito per il presidente Javier Milei (il suo partito ha preso più del 40 per cento dei voti), era, al contrario, prevedibile. La sua vittoria è stata "clamorosa" come la vittoria di Trump alle presidenziali americane o l'affermazione della Meloni in Italia. Cioè "clamorosa" per quegli osservatori, giornalisti e intellettuali, che siedono nei salotti di Buenos Aires o New York e non conoscono la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il solito tic dei radical chic

News recenti che potrebbero piacerti

Continuano i test sulla distribuzione nei vigenti in collina con #dji#AgrasT50 Rappresentano una soluzione radicale soprattutto in scenari non pianeggianti. Qui prove sulla distribuzione di fertilizzante solito e liquido, con notevole risparmio di tempo ed energie - facebook.com Vai su Facebook

Il solito tic dei radical chic - E ciò che promette, proprio grazie al disastro che ha ereditato, è dirompente ... ilgiornale.it scrive

Benvenuti su M.A.R.C., Metodo Anti Radical Chic: il nuovo podcast di Francesco Maria Del Vigo - Da domani on line, su Spotify e su Youtube il manuale minimo di autodifesa dal politicamente corretto e dalle sue varianti. Scrive ilgiornale.it

E I RADICAL-CHIC - La rivista Rolling Stone ha lanciato la campagna Noi non stiamo con Salvini, pubblicando una lista di nomi di intellettuali di sinistra che avrebbero aderito all'idea, attaccando il ministro ... Da ilgazzettino.it