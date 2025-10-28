Il Sol Levante a Grosseto | inaugurazione e incontri nelle aziende per la delegazione cinese

Grosseto, 28 ottobre 2025 – Era impossibile non notarlo. Aveva attaccato alla giacca una spilletta con cui ancora non si era visto. Due bandiere, diverse, ma vicine. Erano la bandiera d’Italia e la bandiera cinese fatti a forma di spilletta attaccata nel colletto della giacca blu del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Questa decisione ovviamente si riconduce all’arrivo in città grossetana della delegazione cinese, dopo essere atterrati a Roma di aver fatto tappa in parlamento insieme, ovviamente accompagnati dal sindaco Grosseto e dal presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti poi giunti in città nel centro cittadino in via San Martino con l’inaugurazione del punto vendita dedicato a loro: l’inaugurazione dello spazio temporaneo dedicato al bambù prodotto a Nanping, in via San Martino 19 a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

