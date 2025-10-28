Il sito con i finti nudi opera dell’AI sono la morte dell' erotismo

Le braccia, unitamente ad altre parti anatomiche, mi sono cascate apprendendo del sito che pubblica finti nudi di celebrità ricavati con l’AI. Di là dall’evidente reato in cui incorre chi li diffonde (e dall’ancor più evidente svilimento che lede la dignità delle persone interessate), lo stratagemma informatico è deprimente per la sua stessa essenza. Si tratta, in fin dei conti, dello sviluppo dei presunti occhiali ai raggi X pubblicizzati sul retro dei giornaletti di qualche decennio fa. Quelli si rivolgevano a un pubblico di allocchi, convinti che bastasse cambiare lenti per piegare il mondo ai propri desideri e vedere la cassiera del bar in intimo mentre porgeva qualche spicciolo di resto; questo sito e i similari si rivolgono a un pubblico di allocchi, convinti però di cose molto più sofisticate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

