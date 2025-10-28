Il sindaco minacciato coi manifesti funebri | Dimettiti entro 5 giorni o sei morto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni": minacce a Michele Sepe, il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Solidarietà bipartisan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

