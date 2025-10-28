Il sindaco di Montevarchi al Cnel per la Fondazione Cer Italia

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del tavolo di lavoro su “Aree interne, un nuovo paradigma di sviluppo: un mondo non a parte”, organizzata a Roma dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il sindaco Silvia Chiassai Martini ha preso parte al tavolo “Partecipazione e governance locale” in particolare su. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Tavolo di lavoro per la proposta di legge sulle “Aree interne”: il Sindaco Chiassai Martini invitato al CNEL per la Fondazione CER Italia - Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha preso parte al tavolo “Partecipazione e governance locale” in particolare su sviluppo di pratiche innovative e inclusive ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Montevarchi Cnel Fondazione