il sindaco di cavriglia la provincia di arezzo merita un suo rappresentante nella nuova giunta giani

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni ha lanciato un appello chiaro e convinto al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: «La provincia di Arezzo merita una rappresentanza nella nuova giunta regionale». Un messaggio diretto, arrivato a pochi giorni dal grande risultato elettorale di Filippo Boni Leo, consigliere regionale del Partito Democratico eletto nel collegio di Arezzo con quasi 11.000 preferenze. Domenica pomeriggio, nel corso dell'iniziativa pubblica organizzata dal neo consigliere regionale, cui hanno preso parte sindaci, amministratori, consiglieri comunali e politici del Valdarno e della provincia di Arezzo, oltre a tanti cittadini, Sanni ha ricordato il lungo percorso condiviso con Boni, fin dai tempi della sua disponibilità a candidarsi e poi ad assumere il ruolo di vicesindaco: «Più di undici anni fa Filippo mi manifestò la sua disponibilità prima a candidarsi e poi a ricoprire il ruolo di vicesindaco.

