Il Sindacato UGL presenta | Amati benessere organizzativo salute e partecipazione

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 15.30, presso il Palazzo della Cultura a Catania, si terrà il convegno “Amati, benessere organizzativo, salute e partecipazione”, promosso dal Sindacato UGL nell’ambito della campagna Ottobre Mese della Sicurezza 2025. L’iniziativa rappresenta un importante momento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

