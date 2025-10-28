Il Sindacato UGL presenta | Amati benessere organizzativo salute e partecipazione
Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 15.30, presso il Palazzo della Cultura a Catania, si terrà il convegno “Amati, benessere organizzativo, salute e partecipazione”, promosso dal Sindacato UGL nell’ambito della campagna Ottobre Mese della Sicurezza 2025. L’iniziativa rappresenta un importante momento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
