Il signore del calcio Addio a Silvano Bini Icona di un pallone che ormai non c’è più
Se n’è andato, alla splendida età di "96 anni e mezzo", come tiene a puntualizzare, legittimamente orgoglioso, il figlio Alessandro, Silvano Bini, uno dei grandi dirigenti del calcio italiano, passato a due riprese anche da Pistoia e dalla Pistoiese, nella quale, anche da "grandicello", ha saputo imprimere un segno indelebile. Lascia la moglie Marisa, 92enne, le figlie Laura e Sandra, il figlio Alessandro appunto, ex arancione, oggi apprezzato dirigente della Pianese. La salma sarà esposta nella bella casa di Empoli, la città nella quale ha sempre vissuto e che ha reso superba attraverso l’Empoli calcio ("sua" la prima promozione in serie A negli Ottanta degli azzurri, sue le scoperte di talenti quali Montella, Di Natale, Galante, Di Francesco, Caccia e mille altri ancora). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prima giocatore, poi tecnico brillante, infine signore del mercato: nella sua parabola attraversò tutte le costellazioni del pianeta calcio, ogni volta imponendo il rilievo della sua personalità. Ma fu nelle vesti di allenatore che diede il meglio, offrendo contributi de - facebook.com Vai su Facebook
