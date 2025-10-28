Se n’è andato, alla splendida età di "96 anni e mezzo", come tiene a puntualizzare, legittimamente orgoglioso, il figlio Alessandro, Silvano Bini, uno dei grandi dirigenti del calcio italiano, passato a due riprese anche da Pistoia e dalla Pistoiese, nella quale, anche da "grandicello", ha saputo imprimere un segno indelebile. Lascia la moglie Marisa, 92enne, le figlie Laura e Sandra, il figlio Alessandro appunto, ex arancione, oggi apprezzato dirigente della Pianese. La salma sarà esposta nella bella casa di Empoli, la città nella quale ha sempre vissuto e che ha reso superba attraverso l’Empoli calcio ("sua" la prima promozione in serie A negli Ottanta degli azzurri, sue le scoperte di talenti quali Montella, Di Natale, Galante, Di Francesco, Caccia e mille altri ancora). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il signore del calcio. Addio a Silvano Bini. Icona di un pallone che ormai non c’è più